Эксперт рассказал, каким станет телевидение после кризиса

По его словам, ситуация на телевидении может развиваться по нескольким сценариям: «первый сценарий (назовем его позитивный) — это падение рынка телерекламы порядка 15%, стрессовый — 30%».

«Наш российский телезритель избалован, никто не делает такое количество праймовых проектов и премьер, как телеканалы, которые работают в России. <…> Я думаю, от этой роскоши и пиршества в виде телепремьер в ближайшие год-два придется отказаться», — рассказал Батыршин.