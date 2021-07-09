Эксперт рассказал, как защитить растения от жары

Растения, находящиеся под палящим солнцем длительное время, легко могут погибнуть. Ландшафтный архитектор Татьяна Мамеева рассказала, как обезопасить свой сад при высоких температурах. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, в период сложных погодных условий растения нуждаются в обильном поливе. Кроме того, их обязательно нужно обрабатывать от вредителей, а также своевременно подкармливать.

Поливать свой сад лучше всего после семи вечера. Делать это нужно от самой макушки донизу, за исключением роз. Розы поливаются исключительно под корень, пояснила Мамеева.

Жара не только влияет на засушливость, но и стимулирует распространение всяких болезней. В ночное время активизируется вредитель, поэтому следует опрыскивать растения препаратами.

«Раз в неделю вы должны обрабатывать полностью весь сад многокомпонентными препаратами, их можно смешивать между собой и обрабатывать сад так называемым ковровым покрытием, соответственно, все растения проходятся, включая газон, одним препаратом или несколькими», — рассказала эксперт.

Из-за того, что в жару почва «превращается в камень», растениям становится тяжело дышать. Чтобы избежать их гибели, нужно вскапывать прикорневые или приствольные круги.

Мамеева также посоветовала удобрять растения, особенно если они находится на цветении. На рынке сейчас, по ее словам, продается множество различных препаратов.