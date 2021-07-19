Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту от мошенников

В последнее время в России участились случаи мошенничества с банковскими картами. Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности», рассказал для Lenta.ru, как защитить свою карту от злоумышленников.

Специалист порекомендовал обязательно установить двухфакторную авторизацию для приложений банка.

«Это значит, что, кроме пароля, дополнительно для входа нужно будет ввести код, присланный в СМС или push-уведомлении. Если даже логин и пароль утекут, то двухфакторная авторизация сохранит деньги в целостности», — пояснил он.

Кроме того, не стоит заходить в банковские приложения с незнакомых устройств, а по окончании работы в приложении банка следует разлогиниться.

На карту лучше установить дневной лимит трат: это поможет сберечь средства, если мошенникам все же удалось завладеть картой. А для оплаты интернет-покупок эксперт посоветовал завести отдельные виртуальные карты.

Коростелев также напомнил, что если вам поступает звонок или сообщение «из банка», нужно самостоятельно перезвонить на горячую линию банка и уточнить, звонили ли вам сотрудники. Делать это нужно даже в том случае, если звонок поступает с номера банка, поскольку мошенники с помощью специальных программ могут подставить нужный для отображения на телефоне номер.