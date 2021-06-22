Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке смартфона

Покупка смартфона может обойтись недешево — особенно если у вас высокие запросы к функционалу гаджета. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал радио Sputnik способы сэкономить на покупке смартфона.

Аналитик отметил, что в первую очередь стоит сравнивать цены в разных магазинах, ориентироваться на скидки и акции.

«Цены в однотипных магазинах могут отличаться. Это не только отличие цен между официально поставленной и „серой“ техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить пять-семь тысяч рублей», — сказал Муртазин.

Кроме того, получить скидку можно, воспользовавшись программой trade-in (это программа обмена старого смартфона на скидку на новый).

«Если вы сдаете аппарат, как правило, вам дают за него какие-то деньги, это позволяет снизить стоимость покупки. Trade-in — схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать. При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук», — отметил эксперт.

Еще один не совсем привычный способ экономии — взять смартфон по подписке. Это своего рода аренда телефона, которая позволит всегда пользоваться самой актуальной моделью.

«Это своего рода лизинг, когда нет никаких особых скидок, но вы можете выплачивать небольшие доли общей стоимости, пользоваться смартфоном и через год, не выплатив полную стоимость, его сменить. Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную цену, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон», — пояснил Эльдар Муртазин.