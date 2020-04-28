Эксперт рассказал, как производятся медицинские маски

По его словам, медицинские маски производятся в заранее разработанных технических условиях и из определенных материалов, которые прошли проверку, а «после этого само изделие уже проходит клиническую экспертизу».

«Сегодня при Минздраве есть система контроля за медицинскими изделиями — Росздравнадзор», — рассказал Михайлов.