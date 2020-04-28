28 апреля 2020, 22:09
Эксперт рассказал, как производятся медицинские маски
Маски бывают медицинские и немедицинские. Они отличаются процессом производства. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на учредителя предприятия, производящего медицинские маски, Владимира Михайлова.
По его словам, медицинские маски производятся в заранее разработанных технических условиях и из определенных материалов, которые прошли проверку, а «после этого само изделие уже проходит клиническую экспертизу».
«Сегодня при Минздраве есть система контроля за медицинскими изделиями — Росздравнадзор», — рассказал Михайлов.