Эксперт рассказал, как ничего не делать на работе и получать за это зарплату

Работодатель не всегда с первого взгляда способен распознать человека, который только имитирует рабочую деятельноть. Об этом NEWS.ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков.

Он считает, что части сотрудников удается довольно долго получать деньги за счет собственных личностных качеств вроде харизматичности и развитой коммуникации. Такие кадры всегда могут поддержать связный диалог, а также являются любимчиками в больших компаниях, они порядочные друзья. Однако до реальной работы дело у них не доходит, они лишь создают ее видимость.

«Не обязательно что-то реально делать, многим удается на протяжении долгого времени создавать иллюзию деятельности, демонстрировать видимую активность, выполнять вспомогательную малозначимую работу и делать вид, что именно эта рутина не позволяет приступить к более важным делам», — отметил специалист.