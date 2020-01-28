Эксперт рассказал, что паника из-за коронавируса надумана

По данным телеканала «Царьград», Косырев напомнил, что в мире есть болезни и пострашнее. Например, Эбола, заболеваемость которой также увеличивается. Или американский грипп, от которого умерли около восьми тысяч человек за последние полгода.

«Но никто по поводу американской заразы не устраивает из программ новостей по всему миру нескончаемого фильма ужасов», — заметил эксперт.

По его словам, на современных людей можно повлиять только посредством «примитивного страха за жизнь» и «только так можно сживать со свету геополитического конкурента, и/или просто зарабатывать».

Все же Косырев добавил, что вирус представляет опасность, хоть сильно преувеличенную, а значит, меры предосторожности «не могут быть лишними».