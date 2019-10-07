Эксперт рассказал, что делать при покупке некачественного товара у нелегального торговца

Одним из главных поводов для отказа от покупки специалисты назвали отсутствие документации на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и личной медицинской книжки. Ведь именно эти документы — гарантия безопасности для потребителя.

Именно поэтому Роспотребнадзор посоветовал требовать у продавца ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям Р ТС (технического регламента Таможенного союза).

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал, что можно предпринять, если товар все же был куплен с рук и оказался некачественным.

В первую очередь, Егармин отметил, что даже наличие всех бумаг не дает гарантии, что под видом доброкачественной продукции не продаются фальсификаты либо товары, которые хранили ненадлежащим образом. Это распространяется, прежде всего, на колбасную и молочную продукцию. «Выигрывает не тот, кто проверил документы, а тот, у кого желудок крепче», — сказал правозащитник.

Эксперт также обратил внимание, что в последнее время конкуренция на рынке между продавцами-частниками заставляет бороться за покупателя, и честность играет в этом не последнюю роль.

Для покупки у продавца-частника Егармин предлагает простое решение юридической стороны вопроса: «Как можно себя защитить? <…> Наш Гражданский кодекс предлагает защиту при совершении сделки между двумя физическими лицами. Это простой письменный договор. Спрашивать официальные документы, понимая, что их нет, абсурдно. Тогда не стоит покупать. Если вы все-таки решили купить, внешний вид продавца и продукта вас устраивает, но вы хотите подстраховаться, попросите продавца написать на листочке: «Я, Ф. И. О., продал продукт такой-то гражданину такому-то, гарантирую, что продукт качественный и опасности для здоровья не представляет. Покупатель Ф. И. О. заплатил такую-то сумму. Число, подписи».

Даже если продавец будет удивлен такой просьбой, в его интересах согласиться подписать бумагу — ведь торговец-частник заинтересован в покупателях.

В случае, если продукт оказался некачественным, или и вовсе произошло отравление, действовать следует так же, как в магазине. Сначала нужно подойти к продавцу и предъявить претензии. Если он не принес извинений и не предложил компенсации, необходимо будет провести токсикологическую экспертизу, получить справку от врача, найти свидетелей и обратиться в суд.