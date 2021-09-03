Эксперт пояснил, как кондиционер может пригодиться осенью

Эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, чем кондиционер может быть полезен не только в жаркое время, но и осенью. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

Эти устройства, помимо охлаждения помещений, помогут справиться с осенними холодами. По словам эколога, отопление включают в основном в октябре–ноябре, а слякоть и холод могут прийти гораздо раньше.

«Кондиционер дома иметь полезно не только летом. Я рекомендую пользоваться им не только в жару, когда людям, у которых есть проблемы с сердцем, особенно тяжело, но и в слякоть. Когда осень, но еще не отопительный сезон, за окном плюс 10 градусов и в доме не намного больше, кондиционер можно включить на отопление и сделать комфортные плюс 23 градуса», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что устройство не сделает воздух в квартире чистым и свежим. Да, он отрегулирует температуру, но повлиять на качество воздуха никак не может. Для этих целей нужны так называемые бризеры. Они очищают помещения от пыли, сажи, тяжелых металлов и даже от газов.