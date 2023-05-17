Интересное 17 мая 2023, 18:01 Эксперт по выживанию Москаев: чаще всего клещи присасываются к шее

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В большинстве случаев клещи присасываются к обратной стороне коленок, к шее и внутренней части предплечья. Об этом сообщил эксперт по выживанию Антон Москаев в беседе с News.ru.

По его словам, насекомых привлекают участки тела с тонкой и нежной кожей. После пребывания на свежем воздухе на наличие укуса необходимо проверить область живота, паховую зону и подмышки.

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Как сообщил сайт«Политэксперт», также перед прогулками не стоит забывать обрабатывать от клещей домашних животных.