Интересное 26 апреля 2023, 20:14 Эксперт по выживанию Макеев рассказал, как защитить детей от падения из окон Эксперт по выживанию Макеев предложил ставить мебель рядом с окнами, чтобы защитить детей

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К сожалению, бывают случаи, когда дети по случайности выпадают из окон. Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, как защитить своего ребенка от такого несчастного случая. Об этом сообщил News.ru.

По словам специалиста, важно оградить опасную зону. Стоит поставить мебель рядом с окнами так, чтобы дети не смогли добраться до них. Кроме того, стоит поставить на ручки специальные ограничители.

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«И не оставляйте без присмотра детей. Даже взрослые дети семи-восьми лет, если засмотрятся, заигрываются, могут выпасть», — рассказал Макеев.