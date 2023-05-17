Интересное 17 мая 2023, 18:11 Эксперт по выживанию Ковалев: из застрявшего лифта нельзя пытаться выбраться самостоятельно

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В случае, если человек застрял в лифте между этажами, не стоит пытаться выбраться из него самостоятельно. Об это предупредил эксперт по выживанию Денис Ковалев в беседе с News.ru.

По его словам, в таких ситуациях необходимо всеми способами звать на помощь. В шахте лифта многие механизмы находятся под высоким напряжением, поэтому пытаться выбраться из него самому опасно.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», современные лифты оборудованы устройствами-уловителями, не стоит бояться их падения.