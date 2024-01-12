Интересное 12 января 2024, 16:42 Эксперт по вину Рощина рассказала, что легкое белое мясо отлично сочетается с насыщенными белыми винами

Читать 360tv в

Эксперт по вину Александра Рощина в беседе с изданием «Газета.Ru» развеяла миф о том, что с любым мясом сочетается исключительно красное вино. По ее словам, легкие белые вина вполне можно подобрать к белому мясу.

«Например, легкое белое мясо (курица/индейка) можно сочетать с насыщенными белыми винами, а плотную рыбу вроде тунца — с легкими и кислотными красными», — сказала она.

Реклама

При этом распространенное мнение о том, что все виды вина следует подавать охлажденными, специалист подтвердила. Оптимальной температурой для белых вин считается 10-12 градусов, а для красных — 16-18.