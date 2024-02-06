Интересное 06 февраля 2024, 18:29 Эксперт по видеоиграм Кузьменко рассказал, что дополнение шутера Atomic Heart будет отличаться восточной эстетикой

Читать 360tv в

В феврале создатели ролевого шутера Atomic Heart выпустят второе дополнение под названием «Узник Лимбо», которое будет наполнено восточной эстетикой. Об этом НСН рассказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

По его словам, игра эта в своем роде уникальна. Потому что даже спустя год она остается невероятно популярной. Этого эффекта удалось достичь благодаря тому, что создатели смогли объединить визуальный дизайн и идеологическую основу. Если изначально шутер Atomic Heart стал популяризатором «советской эстетики», то теперь в нем заигрывают с Востоком.

Реклама

«В новом дополнении „Узник Лимбо“ авторы встают на достаточно тонкий лед — эстетики восточной, не откровенно „японской“, но с явным под нее закосом. Будет очень интересно посмотреть, что получится у них в итоге и достучится ли Atomic Heart до новой аудитории, причем необязательно азиатской», — отметил эксперт.

Авторы: