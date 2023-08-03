Интересное 03 августа 2023, 14:07 Эксперт по уборке Савчук: хлорсодержащие средства помогут избавиться от грибка в ванной

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При появлении грибка в ванной комнате уборку лучше всего проводить хлорсодержащими средствами. Об этом рассказала гендиректор «Клининговой Компания Настенька» Анастасия Савчук в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, частой причиной появления грибка становится плохая вентиляция в ванной. Также очень важно не забывать регулярно стирать шторку для душа с добавлением хлорсодержащего средства.

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Кроме того, предотвратить грибковые образования в ванной помогут проветривание помещений и использование водосгона.