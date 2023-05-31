Интересное 31 мая 2023, 16:35 Эксперт по уборке Савчук дала советы россиянам, как бороться с пылью в доме в летнее время Эксперт по уборке Савчук: уменьшить количество пыли можно за счет уменьшения текстиля

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Для того, чтобы уменьшить количество пыли в квартире в летнее время, необходимо как можно чаще проводить влажную уборку, а также реже открывать окна. Об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала эксперт по уборке, гендиректор ООО «Клининговая Компания Настенька» Анастасия Савчук.

Держать окна закрытыми стоит лишь потому, что пыль, которая собирается на улице, легко проникает в дом. Однако в борьбе с ней помогут специальные кондиционеры, которые очищают воздух перед тем, как он просачивается с улицы в квартиру.

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Также Савчук порекомендовала держать в доме меньше текстиля, подушек и покрывал. По ее словам, это самые большие пылесборники.

«То, что вы видите пыль, это неплохо. Наоборот, у вас есть шанс избавиться от нее с помощью влажной уборки. А не создавать впечатление мнимой частоты тем, что пыль витает в воздухе», — резюмировала Савчук.