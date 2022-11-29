Интересное 29 ноября 2022, 23:49 Эксперт по технологиям Черноусов рассказал, каким будет новый Xiaomi 13 Эксперт по технологиям Черноусов предупредил о высоких ценах на Xiaomi 13

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Компания Xiaomi проведет презентацию новых продуктов 1 декабря. В ходе мероприятия представят сразу несколько устройств — Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, смарт-часы Xiaomi Watch S2 и беспроводные наушники Xiaomi Buds 4. Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов рассказал об особенностях новых устройств.

Эксперт предупредил о том, что стоимость устройств в новых реалиях будет совсем не бюджетной. Стоимость мобильных телефонов с учетом всех перевозок может достигнуть отметки в 100 тысяч рублей.

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Специалист пояснил, что Xiaomi 13 будет являться упрощенной версией Pro. Первый смартфон будет обладать экраном в 6,3 дюйма, 128 гигабайтами памяти, зарядкой в 67 Вт. Вторую модель наделят экраном на 6,7 дюйма, 256 гигабайтами памяти и аккумулятором в 120 Вт.

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