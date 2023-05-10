Интересное 10 мая 2023, 16:20 Эксперт по сырьевому золоту Красильникова: ювелирные украшения следует покупать только в сертифицированных салонах

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При покупке ювелирных украшений существуют риски приобрести фальшивые изделия. О том, как этого избежать, рассказала эксперт по сырьевому золоту Наталья Красильникова сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, золото нужно покупать исключительно в сертифицированных салонах. В первую очередь следует проверить наличие пробы на украшении, затем осмотреть его и исключить сколы и зазоры.

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Красильникова отметила, что также покупателю стоит обратить внимание на оттиск изделия, где указывается страна-производитель.