Эксперт по недвижимости Радченко посоветовала не покупать апартаменты в подвалах | 360°

Интересное 12 сентября 2022, 21:32 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт по недвижимости Радченко посоветовала не покупать апартаменты в подвалах

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В России все больше компаний начали предлагать покупателям апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко посоветовала не приобретать такое жилье, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что по документам данные помещения не являются жилыми. Термин «апартаменты» даже не закреплен в законе.

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«Многие застройщики оставляют такие площади, так называемые кладовки, на технических этажах. Теоретически их можно продавать для складирования вещей, но для жизни они не приспособлены», — пояснила Радченко.

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Подобное жилье эксперт назвала «подвалом без окон». По ее словам, апартаменты чаще всего не оборудованы канализацией, водопроводом, а также нормальным освещением.

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