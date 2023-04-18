Интересное 18 апреля 2023, 15:57 Эксперт по недвижимости Каменев рассказал, как не столкнуться с проблемами во время аренды Эксперт по недвижимости Каменев посоветовал просить у арендодателя выписку из ЕГРН

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При съеме жилья можно натолкнуться на недобросовестных арендодателей. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал, как обезопасить себя от обмана. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

По словам специалиста, важно удостовериться в том, что жилье действительно принадлежит человеку, который сдает недвижимость. Сделать это можно с помощью выписки из ЕГРН. В ней указывается реальный владелец.

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Также согласие на сдачу помещения должны дать все владельцы. Кроме того, стоит внимательно изучить договор и прописать в нем все волнующие моменты.