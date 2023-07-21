Интересное 21 июля 2023, 16:47 Эксперт по кибербезопасности Ульянов рассказал о самых частых причинах утечки данных Эксперт по кибербезопасности Ульянов заявил, что утечки данных происходят из-за рабочих

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Утечки данных всегда являлись актуальной проблемой IT-компаний, однако в последнее время их стало намного больше. Такой информацией поделился эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Специалист пояснил, что утечки могут происходит как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов. Самыми опасными являются инсайдерские угрозы. В таком случае слив происходит из-за недобросовестности сотрудников, написало «Агентство Бизнес Новостей».