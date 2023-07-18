Интересное 18 июля 2023, 16:42 Эксперт по кибербезопасности Курочкин рассказал, как придумать надежный пароль Эксперт по кибербезопасности Курочкин посоветовал добавлять цифры в пароль

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Чтобы создать хороший пароль, нужно добавить в него как можно больше различных символов. Таким мнением поделился эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что пароль должен содержать по меньшей мере восемь символов. В него необходимо добавить строчные и заглавные буквы, цифры, а также другие символы, такие как нижнее подчеркивание, знаки препинания, дефисы. При этом пароль стоит периодически менять, сообщило ИА НСН.

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«Например, в интернет-кафе человек входит в свой аккаунт в социальной сети, а потом сомневается, удалился ли он в браузере. В этом случае лучше сменить код», — рассказал Курочкин.