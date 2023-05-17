Интересное 17 мая 2023, 16:08 Эксперт по качеству Подобедов: употребление воды с содержанием примесей может привести к мочекаменной болезни

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Регулярное употребление жесткой воды с высоким содержанием нерастворимых солей кальция и магния может привести к развитию мочекаменной болезни. Об этом сообщил директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» Роман Подобедов «Газете.Ru».

По словам эксперта, примеси металлов могут накапливаться в организме и стать причиной проблем с суставами. Кроме того, минералы в жесткой воде могут откладываться на стенках сосудов, что грозит развитием гипертонии.

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Подобедов также отметил, что примеси в такой воде делают кожу и волосы склонными к сухости.