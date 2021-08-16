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    16 августа 2021, 11:17

    Эксперт по инвестициям назвал способы эффективного вложения небольших сумм денег

    Оксана Лавнюженко

    Инвестор, автор курса по финансовому планированию Эрик Розенфельд рассказал, какие вложения денег являются самыми прибыльными, а какие — наиболее безопасными. Он назвал возможные стратегии, как эффективно вложить небольшую сумму. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Эксперт по инвестициям назвал способы эффективного вложения небольших сумм денег

    По словам эксперта, первое правило звучит так — где выше доходность, там выше и риск. Самые безопасные капиталовложения — это депозитный счет и облигации.

    «Самая безопасная стратегия, чтобы деньги сохранились и не сильно „скукожились“ из-за инфляции, — это классический депозитный счет в банке. Если вы не удовлетворены доходностью депозитного счета, следующий вариант — облигации, государственные или какой-нибудь организации. Там доходность будет несколько больше — не 4-5%, а уже 6-7%», — пояснил Розенфельд.

    Вложение в фонды или покупка акций являются более смелыми инвестициями. Это два направления, которые в любую минуту могут взлететь, а могут и рухнуть. Если хочется, чтобы небольшая сумма принесла максимальную прибыль, надо покупать так называемые недооцененные акции, которые стоят меньше, чем должны стоить на рынке. Однако перед тем, как вкладываться в акции, следует оценить риски, которые вы готовы понести, заключил Розенфельд.