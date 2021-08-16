Эксперт по инвестициям назвал способы эффективного вложения небольших сумм денег

Инвестор, автор курса по финансовому планированию Эрик Розенфельд рассказал, какие вложения денег являются самыми прибыльными, а какие — наиболее безопасными. Он назвал возможные стратегии, как эффективно вложить небольшую сумму. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, первое правило звучит так — где выше доходность, там выше и риск. Самые безопасные капиталовложения — это депозитный счет и облигации.

«Самая безопасная стратегия, чтобы деньги сохранились и не сильно „скукожились“ из-за инфляции, — это классический депозитный счет в банке. Если вы не удовлетворены доходностью депозитного счета, следующий вариант — облигации, государственные или какой-нибудь организации. Там доходность будет несколько больше — не 4-5%, а уже 6-7%», — пояснил Розенфельд.

Вложение в фонды или покупка акций являются более смелыми инвестициями. Это два направления, которые в любую минуту могут взлететь, а могут и рухнуть. Если хочется, чтобы небольшая сумма принесла максимальную прибыль, надо покупать так называемые недооцененные акции, которые стоят меньше, чем должны стоить на рынке. Однако перед тем, как вкладываться в акции, следует оценить риски, которые вы готовы понести, заключил Розенфельд.