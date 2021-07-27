Эксперт по гаджетам рассказал, как часто надо мыть умные часы

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал, что умные часы могут содержать различные инфекции. Особенно это актуально в условиях пандемии коронавируса. Интервью с экспертом опубликовала радиостанция Sputnik.

Рябин объяснил, что каждый владелец умных часов должен заботиться о них также бережно, как и о своей гигиене. Они находятся на руке практически 24 часа в сутки и собирают на себе различные нехорошие бактерии. Чтобы устройство не испортилось, его необходимо регулярно обрабатывать и мыть под водой.

«Умные часы — это гаджет повышенной опасности. В отличие практически от всех других категорий гаджетов часы постоянно соприкасаются с телом. И от этого могут быть дополнительные риски. Речь не только про коронавирус, но и про другие инфекции. Поэтому не лишним будет промыть умные часы», — рассказал Рябинин.

Эксперт считает, что, если устройство находится на руках в течение суток, его нужно мыть и дезинфицировать каждый день. Гаджет, по его словам, от этого не пострадает. Если же владелец часов носит их не часто, то достаточно будет промывать устройство пару раз в неделю.

Современные умные часы, как правило, хорошо защищены от влаги. Использовать для промывки нужно обычную воду, химические вещества для обработки не подойдут.