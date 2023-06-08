Интересное 08 июня 2023, 12:29 Эксперт по финансам Янбаева: экономия не должна сводиться к аскетизму

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Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева в разговоре с Lenta.ru о секретах грамотного накопления рассказала, что экономия не должна сводиться к аскетизму.

Эксперт порекомендовала перестать экономить на здоровье, поскольку в будущем это может вылиться в серьезные последствия. Секрет правильного распределения финансов кроется в расстановке приоритетов, написали «Народные новости».

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Если на чем-то и экономить, так это на одежде и вредных привычках. К выбору одежды, по словам Янбаевой, стоит подходить рационально. А отказ от курения позволит сэкономить в месяц до трех тысяч рублей.

«Например, детская одежда „съедает“ существенную часть семейного бюджета. Однако не обязательно тратить баснословные суммы на это, можно покупать приличные брендовые вещи на гаражных распродажах или у баеров», — добавила эксперт.