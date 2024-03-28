Интересное 28 марта 2024, 11:48 Эксперт по фэншуй Старун рассказала, что «музыка ветра» может принести в дом болезни и апатию

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Так называемая музыка ветра, если ее использовать неправильно, может принести в дом болезни и апатию. Определенно, этот талисман нельзя вешать в юго-западном и восточном секторах дома, рассказала «Москве 24» астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун.

Она добавила, что любые символические объекты стоит размещать в помещении после совета со специалистом.

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«Если же талисман размещен на востоке, он может одарить болезнями всех домочадцев, привлечь в дом апатию и усилить конкурентов», — сказала Старун.

«Музыку ветра» лучше вешать на юго-востоке и западе. В таком случае талисман защитит членов семьи от негативных энергий.