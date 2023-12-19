Интересное 19 декабря 2023, 11:27 Эксперт по фэншуй Николаева рассказала, что новогоднюю ель лучше всего ставить в северном и юго-западном секторах дома

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Эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева в беседе с изданием «Москва 24» порекомендовала россиянам ставить новогоднее дерево в северном или юго-западном секторах дома.

Например, украшенная елка в северной части жилища будет приносить успех в творчестве. А елка, установленная на юго-западной стороне, поможет сделать прорыв в обучении и выйти на новый уровень доходов.

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«Однако игрушки здесь должны быть синие, зеленые и цвета морской волны», — добавила Николаева.

Можно также поставить елку в западном секторе, однако в этом случае ее обязательно стоит украсить в цвета элемента Земли: желтый, бежевый, коричневый.