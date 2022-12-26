Интересное 26 декабря 2022, 23:36 Эксперт по этикету Холгова рассказала, какие ошибки люди допускают на корпоративах Эксперт по этикету Холгова предложила начальству не оставаться на корпоративе больше часа

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Неправильное поведение во время корпоратива может обернуться рядом серьезных проблем, начиная от испорченных отношений с коллегами и заканчивая увольнением. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала, как не оплошать во время праздника. Об этом сообщил «Абзац».

Специалист пояснила, что руководство не должно задерживаться на корпоративе дольше одного часа. Его задача — поздравить сотрудников и отблагодарить их за проделанную работу. Если начальство будет находится на празднике дольше, работники просто не смогут полноценно отдохнуть.

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А вот рядовым сотрудникам можно задержаться на мероприятии до утра. Однако не стоит снимать на камеру коллег, которые слегка перебрали с алкоголем и начали невежливо себя вести.

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«То, что было на корпоративе, остается там. Все воспитанные люди должны делать вид, что ничего экстраординарного не было», — пояснила Альбина Холгова.