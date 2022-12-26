26 декабря 2022, 23:36
Эксперт по этикету Холгова рассказала, какие ошибки люди допускают на корпоративах
Эксперт по этикету Холгова предложила начальству не оставаться на корпоративе больше часа
Неправильное поведение во время корпоратива может обернуться рядом серьезных проблем, начиная от испорченных отношений с коллегами и заканчивая увольнением. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала, как не оплошать во время праздника. Об этом сообщил «Абзац».
Специалист пояснила, что руководство не должно задерживаться на корпоративе дольше одного часа. Его задача — поздравить сотрудников и отблагодарить их за проделанную работу. Если начальство будет находится на празднике дольше, работники просто не смогут полноценно отдохнуть.
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А вот рядовым сотрудникам можно задержаться на мероприятии до утра. Однако не стоит снимать на камеру коллег, которые слегка перебрали с алкоголем и начали невежливо себя вести.
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«То, что было на корпоративе, остается там. Все воспитанные люди должны делать вид, что ничего экстраординарного не было», — пояснила Альбина Холгова.
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