Интересное 04 июля 2023, 17:03 Эксперт по этикету Баранова рассказала, когда стоит оставлять чаевые Эксперт по этикету Баранова предложила давать чаевые при желании вновь посетить заведение

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Не существует четких правил о том, когда можно оставлять чаевые. Однако эксперт по этикету Татьяна Баранова озвучила рекомендации, которых стоит придерживаться. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист объяснила, что лучше всего оставлять чаевые в случае, когда вы хотите вновь посетить заведение. Однако не всегда уместным будет оставлять чаевые при каждом посещении одного и того же мастера.

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«Никто не требует обязательно каждый раз, как только вы подносите карту к терминалу, учитывать тот факт, что вы обязаны накинуть ещё какой-то процент на чаевые», — пояснила специалист.