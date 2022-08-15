Эксперт по этикету Баранова посоветовала не отправлять долгие голосовые сообщения

Не стоит отправлять длинные голосовые сообщения, не убедившись в том, что собеседник не против такого вида общения. Подобным мнением поделилась специалист по этикету Татьяна Баранова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Без предупреждения отправить кому-то шестиминутное голосовое сообщение на постороннюю тему — это не самая хорошая идея. Сегодня выработалась норма, что человек, которому нужно отправить голосовое сообщение, прежде всего задает вопрос своему собеседнику: можно ли я отправлю ответ на твой вопрос голосом?» — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что если другого варианта нет, стоит объяснить собеседнику причину отправки голосового сообщения. Допустимо сделать это во время поездки за рулем. При этом с родственниками необходимость уточнения отпадает, рассказала Баранова.