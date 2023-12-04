04 декабря 2023, 15:26
Эксперт по чистоте Гершензон призвала хозяек менять тряпки для уборки не реже раза в месяц
Эксперт чистоты и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон в беседе с изданием Life порекомендовала хозяйкам менять тряпки для уборки не реже одного раза в месяц.
«На одной только губке для мытья посуды на один квадратный сантиметр приходится 45 миллиардов бактерий», — объяснила она и добавила, что после каждого использования губку и тряпку следует обдавать кипятком.
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Что касается моющих средств, их лучше выбирать без выраженного цвета и запаха. Сильная отдушка может вызвать воспаление легких из-за аллергической реакции на вещества, добавила Гершензон.
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