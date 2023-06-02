Интересное 02 июня 2023, 16:34 Эксперт по безопасности Приорова: перед уходом из дома снимайте на видео процесс отключения электроприборов

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Перед тем, как закрыть квартиру или дом, снимете на видео процесс отключения воды и электроприборов. Таким советом поделилась с россиянами эксперт по безопасности Елена Приорова, написал NEWS.ru.

По ее словам, этот способ избавит хозяина жилища от лишних переживаний.

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«Если уезжаете надолго, можно, конечно, записать свои действия или сфотографировать: как перекрываете воду, отключаете электроприборы. <…> Проговаривайте свои действия, особенно когда обращаетесь с электроприборами или кранами», — отметила эксперт.

Приему проговаривания действий можно обучить и детей. Также им стоит объяснить, какие угрозы вероятны, если не отключить утюг, чайник или не перекрыть кран.