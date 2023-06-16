Интересное 16 июня 2023, 16:14 Эксперт по безопасности Приоров: входная дверь должна защищать не только от непрошеных гостей, но и от звуков

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Входная дверь должна служить защитой не только от непрошеных гостей, но и защищать жилище от посторонних звуков. Об этом в разговоре с РИА ФАН сообщил доцент факультета безопасности Государственного университета просвещения Герман Приоров.

Он порекомендовал в качестве входной двери лучше отдавать предпочтение металлической.

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«Несмотря на то, что деревянная дверь может быть более красивой, в качестве входной лучше выбрать металлическую. У нее есть дополнительная защита — штифты, которые входят в пазы дверной рамы при закрывании», — процитировали «Дни.ру» Приорова.

Эти шрифты и помогут хотя бы на небольшое время задержать вора. В заключение эксперт рекомендовал не экономить на замках и устанавливать замки различного типа.