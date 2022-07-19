Эксперт по безопасности Курдесов рассказал, как выбраться из горящего автобуса

В последнее время все чаще стали происходить случаи возгорания автобусов. Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов рассказал, как спастись из общественного транспорта, если двери заклинило. Об этом сообщили «Невские новости».

Эксперт пояснил, что в первую очередь важно прислушаться к рекомендациям водителя. Перед поездками они проходят специальный инструктаж и знают, как вести себя в случае опасности. По словам Курдесова, важно не паниковать и постараться как можно скорее выбраться из транспортного средства.

«Если вдруг заклинило двери, то нужно обратить внимание на эвакуационные выходы. На больших окнах размещены специальные указатели, чтобы можно было безопасно разбить стекло. Там висят специальные молоточки на пломбе, ее нужно сорвать, а молоточком разбить окно», — пояснил специалист.