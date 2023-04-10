Интересное 10 апреля 2023, 23:46 Эксперт по безопасности Фефелов рассказал, когда можно применять газовый баллончик Эксперт по безопасности Фефелов: применять газовый баллончик можно, когда нет альтернативы

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Газовый баллончик можно применять во время опасной ситуации в том случае, когда нет других альтернатив по защите. Такой информацией поделился эксперт группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, закон не запрещает использовать баллончики. Однако перед его применением важно оценить ситуацию, учесть количество нападавших и другие факторы.

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«С точки зрения закона опасность представляет не сам газовый баллончик, а человек, который его применил. Важно, насколько агрессивен был нападавший на него, насколько физически силен. Учитывается и количество нападавших», — пояснил Фефелов.