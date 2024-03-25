Интересное 25 марта 2024, 15:58 Эксперт по астрономии Турилов: с точки зрения науки лунное затмение на людей влияния не оказывает

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Популяризатор астрономии, автор проекта «Клуб путешествий к звездам» Ярослав Турилов в беседе с изданием«Мир 24» рассказал, где можно было наблюдать лунное затмение в России и какое влияние оно оказывает на людей.

В понедельник, 25 марта, в 7:53 по московскому времени произошло лунное затмение. Как пояснил эксперт, в момент начала затмения Луна входит в так называемую полутень Земли. С территории России явление можно было наблюдать лишь на Чукотке.

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Вообще, как отметил Турилов, затмения происходят от двух до четырех раз в году и какого-то влияния с точки зрения науки на людей не оказывают.

«Это интересное явление. <…> Если мы говорим с точки зрения науки, то никакого влияния на нас с вами затмения не оказывают», — добавил Турилов.