Эксперт Павлов объяснил, как понять характер человека по его смеху

Узнать о характере человека можно по его смеху. Таким мнением поделился специалист по поведенческой психологии Артем Павлов, передала «Вечерняя Москва».

Специалист объяснил, что смех находится на грани вербальных и невербальных сигналов. Чтобы точно определить психотип человека по смеху, важно обратить внимание на ситуацию и удостовериться, что он делает это искренне.

По словам психолога, люди, которые испытывают трудности с выражением эмоций, смеются редко, а чаще вовсе просто улыбаются. Такие люди как правило обращают свое внимание на профессию строителя, чиновника или руководителя.

Люди с открытым смехом относятся к демонстративному психотипу. Чаще всего они отдают предпочтение творческим профессиям, таким как артист, телеведущий или менеджер.

Тревожные люди смеются не в полную силу и сдерживают себя. Такие люди обычно находят себя в профессии кассира или бухгалтера, передало ИА НСН.