Эксперт Пашкин перечислил признаки «нехороших квартир» | 360°

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Эксперт Пашкин перечислил признаки «нехороших квартир»

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Порой случается так, что приходится соседствовать с не самыми хорошими людьми. Глава Профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин рассказал, как понять, что у живущих рядом людей происходит что-то незаконное, и что делать в подобной ситуации. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По словам специалиста, отличить недобросовестных соседей можно по крикам и звукам драк. Чтобы обезопасить себя и свою семью, в первую очередь необходимо обратиться за помощью к участковому. Если реакции нет, то стоит написать заявление в вышестоящие органы, а также предать огласке происходящее в СМИ.

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