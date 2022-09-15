Эксперт Пашкин перечислил признаки «нехороших квартир» | 360°

Интересное 15 сентября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Пашкин перечислил признаки «нехороших квартир»

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Порой случается так, что приходится соседствовать с не самыми хорошими людьми. Глава Профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин рассказал, как понять, что у живущих рядом людей происходит что-то незаконное, и что делать в подобной ситуации. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По словам специалиста, отличить недобросовестных соседей можно по крикам и звукам драк. Чтобы обезопасить себя и свою семью, в первую очередь необходимо обратиться за помощью к участковому. Если реакции нет, то стоит написать заявление в вышестоящие органы, а также предать огласке происходящее в СМИ.

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