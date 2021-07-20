Федеральное дорожное агентство рассказало о стоимости строительства участка Казань — Екатеринбург трассы М12. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал стоимость работ для «ФедералПресс».

Участок трассы обойдется в 493 миллиарда рублей. По словам эксперта, это нормальная стоимость строительства дорог.

«На самом деле надо смотреть — с учетом реконструкции предыдущего участка существующей дороги или это новое строительство. Примерно такой порядок цифр в дорожном строительстве: километр трассы высшей технической категории в 4-6 полос примерно один миллиард рублей и стоит», — сказал Блинкин.

Он также отметил, что платный участок трассы, на который потратят 260 миллиардов рублей, будет востребован.

«Окупится ли — другой вопрос. Зависит от того, какая будет реальная доля денег, подлежащих окупаемости при финансовом закрытии. Надо смотреть структуру инвестиционных затрат», — отметил эксперт.