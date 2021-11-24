Эксперт объяснил, какие телефоны быстрее разряжаются на холоде

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, пользователи каких телефонов могут столкнуться с проблемами зарядки на холоде, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт подчеркнул, что быстрее всего при минусовой температуре разряжаются те смартфоны, у которых уже есть проблемы с аккумулятором. К таким телефонам обычно относятся те, которые уже пробыли в эксплуатации какое-то время.

«С этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объема использования, прослужили от полугода до трех лет», — подчеркнул специалист.

В таком случае пользователю стоит заменить старый аккумулятор и проверить, как устройство будет функционировать с новой батареей, сообщили Nation News.

Ранее социологическое исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества показало, что чаще всего российские граждане меняют смартфон в связи с его поломкой или ухудшением качества работы. Такой ответ дали 52% опрошенных.