Эксперт объяснил, как выбрать красную икру

Многие люди в преддверии новогодних праздников покупают красную икру. Начальник лаборатории «Русский рыбный мир» Светлана Строева рассказала, как выбрать качественный продукт. Об этом сообщил «Прайм».

«В составе красной лососевой икры не должно быть рыбного бульона, жира», — объяснила специалист.

При этом приобретать икру у ненадежных продавцов лучше не стоит. Эксперт посоветовала обращаться в популярные торговые сети или в магазины-производители, которые получили ветеринарное свидетельство.

Также важно внимательно изучить упаковку. Она должна быть промаркирована датой и данными об изготовителе. Надпись на упаковке должна быть сделана несмываемыми чернилами.

Качественную икру можно распознать по икринкам шарообразной формы, с зародышевым ядром. Желточная масса отличается красно-оранжевым цветом, передал "ФедералПресс".

Строева посоветовала также заранее составить праздничное меню. Обычно перед Новым годом многие производители поднимают цены, при этом в канун праздника на прилавке остаются в основном некачественные товары.