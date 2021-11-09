Эксперт объяснил, как правильно проводить разморозку холодильника

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов рассказал, как продлить срок службы холодильника, а также как правильно проводить процедуру разморозки. Специалист отметил, что если холодильник не оснащен системой No Frost, то проводить разморозку нужно регулярно. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Главным признаком и главной причиной для разморозки является скопившаяся на охладительных элементах толстая „вафля“ из измороси и наросшего инея. Проблема в том, что она обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами и фактически мешает холодильнику работать в полную мощь. То есть он (холодильник, — ред.) старается, напрягается, а усилия пропадают впустую, потому что холод просто не достигает воздуха внутри холодильника. Поэтому, как только вы видите, что самые холодные части уже покрыты белым слоем инея, это признак, что пора размораживать», — объяснил специалист.

Малоземов добавил, что при перегрузке холодильник будет быстрее изнашиваться. Для того, чтобы продлить его срок службы, необходимо проводить разморозку регулярно, однако при ней важно не повредить охлаждающие элементы прибора.

Также эксперт отметил, что не стоит самостоятельно откалывать накопившийся лед. Такие действия могут нарушить герметичность охлаждавшего контура, и холодильник просто перестанет работать.