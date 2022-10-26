Эксперт Никифорова посоветовала заранее готовиться к личным вопросам перед собеседованием | 360°

Интересное 26 октября 2022, 01:12 Эксперт Никифорова посоветовала заранее готовиться к личным вопросам перед собеседованием

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Многие работодатели во время собеседования задают девушкам вопросы личного характера. На первый взгляд они могут показаться бестактными, однако в действительности имеют под собой логическое обоснование. Руководитель по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова рассказала, как реагировать на подобные вопросы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснила, что у девушки могут спросить, замужем ли она и имеет ли детей. В действительности с помощью данной информации работодатель хочет понять, будет ли кандидатка часто брать отгулы для того, чтобы ухаживать за ребенком.

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«Нужно минимизировать опасения работодателя и дать понять, что вам могут помочь родственники посидеть с ребенком», — пояснила эксперт.

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