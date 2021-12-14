Эксперт назвала неожиданную пользу живой елки для здоровья

Живая лесная ель способна очистить воздух от вредных бактерий из-за выделения фитонцидов. Этой информацией председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир поделилась с РИА «Новости».

По ее словам, хвоя не только выделяет фитонциды, которые обладают антибактериальным эффектом, но и содержит аскорбиновую кислоту, известную своей пользой для иммунитета. При всем этом, живое дерево — это экологичнее, чем ель из пластика, потому что при выбрасывании оно не создаст угрозы загрязнения планеты из-за неправильной утилизации.

Также Казимир добавила, что живую елку после того, как она отслужит свою новогоднюю службу, можно использовать в качестве корма для некоторых животных из зоопарков. Из нее можно сделать мыло, отвары и другие полезные в быту вещи.

Внимательнее следует относиться и к елочным украшениям. Врач-терапевт рассказывал, что они могут содержать токсичные вещества, если изготовлены некачественно. Наибольшую угрозу при этом несут игрушки из пластика.