Эксперт назвал самые красивые станции метро в Санкт-Петербурге

«Невозможно не вспомнить самую первую очередь метрополитена, которую открыли 15 ноября 1955 года. Там все восемь станций создают единый архитектурный ансамбль. Каждая станция невероятно красива. Это подземный дворец с большим количеством малых архитектурных форм, светильников, бра, витражей и панно. В мире выделяют из этой очереди „Автово“ и „Пушкинскую“, считая их выразительными и самыми красивыми», — заметил специалист.

Графов обратил внимание на станцию «Нарвская». Ее художественное оформление считают одним из самых богатых в городе. По мнению историка, из станций закрытого типа необходимо выделить «Петроградскую» и «Маяковскую». А из современных — «Обводный канал». Для жителей города он стал доступен в 2010 году. Стены станции украшают изображения дореволюционного Петербурга.

Графов напомнил о том, что «Спортивная» пользуется популярностью у иностранных гостей. Светильники на станции напоминают факелы, а на ее стенах нарисованы древнегреческие боги и детали соревнований эпохи античности.