  • Эксперт назвал самые красивые станции метро в Санкт-Петербурге

    09 декабря 2019, 10:53

    Ольга Ситникова

    Историк метро Дмитрий Графов определил наиболее красивые станции петербургского метро. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Невозможно не вспомнить самую первую очередь метрополитена, которую открыли 15 ноября 1955 года. Там все восемь станций создают единый архитектурный ансамбль. Каждая станция невероятно красива. Это подземный дворец с большим количеством малых архитектурных форм, светильников, бра, витражей и панно. В мире выделяют из этой очереди „Автово“ и „Пушкинскую“, считая их выразительными и самыми красивыми», — заметил специалист.

    Графов обратил внимание на станцию «Нарвская». Ее художественное оформление считают одним из самых богатых в городе. По мнению историка, из станций закрытого типа необходимо выделить «Петроградскую» и «Маяковскую». А из современных — «Обводный канал». Для жителей города он стал доступен в 2010 году. Стены станции украшают изображения дореволюционного Петербурга.

    Графов напомнил о том, что «Спортивная» пользуется популярностью у иностранных гостей. Светильники на станции напоминают факелы, а на ее стенах нарисованы древнегреческие боги и детали соревнований эпохи античности.