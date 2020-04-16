Эксперт назвал прорывом открытие бактерий, которые разлагают нефть

По его словам, «это, безусловно, большое достижение, это прорыв», потому что «такого рода бактерии могут применяться, безусловно, для очистки нефтяных загрязнений, и это очень важная вещь».

«Но в пласте они жить не будут, они там подохнут, поэтому говорить о том, что при помощи этих бактерий можно уничтожить какие-то запасы, очень даже смешно», — уточнил Танкаев.