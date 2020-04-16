16 апреля 2020, 21:30
Эксперт назвал прорывом открытие бактерий, которые разлагают нефть
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев рассказал об открытии бактерий, которые разлагают нефть. Такая находка была сделана в Арктике. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, «это, безусловно, большое достижение, это прорыв», потому что «такого рода бактерии могут применяться, безусловно, для очистки нефтяных загрязнений, и это очень важная вещь».
«Но в пласте они жить не будут, они там подохнут, поэтому говорить о том, что при помощи этих бактерий можно уничтожить какие-то запасы, очень даже смешно», — уточнил Танкаев.