Эксперт Муртазин рассказал, какие приложения могут воровать деньги с телефона

Некоторые приложения для мобильных устройств создают мошенники для того, чтобы воровать средства у доверчивых людей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, на что стоит обратить внимание при установке приложений. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Чаще всего вредоносные приложения могут копировать такие популярные игры, как Brawl Stars и Roblox. При этом эксперт пояснил, что мошенники могут получить ваши данные сразу после установки подобных программ.

«Происходит это следующим образом: человек находит приложение, которое выглядит и называется, как игрушка, но таковым не является. Дальше, загружая его себе на телефон, человек дает разрешение этому приложению доступа к данным, к памяти телефона и так далее. Приложение быстренько ворует данные и дальше их использует», — пояснил Муртазин.

По его словам, чтобы не нарваться на мошенников, стоит скачивать программы только с проверенных источников. Кроме того, перед установкой необходимо проверять отзывы других пользователей.