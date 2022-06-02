Эксперт Мипо Чинкоу Эдит Флауре рассказала, о чем говорят прически африканцев

Глава Ассоциации содействия богатству Камеруна Мипо Чинкоу Эдит Флауре заявила, что вид прически может многое рассказать о жизни африканцев. Эксперт рассказала, о чем свидетельствуют косички и дреды. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Planet Today.

Специалист пояснила, что когда жителей Африки вывозили в Америку и Европу в качестве рабов, их волосы состригали. Из-за этого люди лишались своих культурных особенностей.

«В 2000-х годах, чтобы побудить африканцев возродить культуру плетения кос, появилось даже специально движение, участники которого носили длинные натуральные волосы и плели косы», — сообщила Мипо Чинкоу Эдит Флауре.

Эксперт заявила, что по косам можно определить, к какой этнической группе относится человек. Кроме того, прическа говорит о возрасте, семейном положении, богатстве и положении в обществе. При этом самой старой прической в мире являются именно африканские косы.