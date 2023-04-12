12 апреля 2023, 11:10
Эксперт Минаева назвала бесполезной идею упоминать «нулевое рабочее место» в трудовой
Идея о записи в трудовую книжку «нулевого рабочего места» является бесполезной. Таким мнением поделилась карьерный консультант Татьяна Минаева. Об этом сообщило ИА НСН.
Согласно данной инициативе, студенты смогут вносить в трудовую книжку информацию о практике и стажировке. Однако Минаева подчеркнула, что указывать эти данные можно в резюме.
Реклама
«Сейчас студенты и выпускники очень инициативные, они стараются найти какую-то подработку, где-то себя применить, чтобы эту информацию отразить в резюме», — пояснила специалист.
Работа
Реклама
Реклама