Интересное 12 апреля 2023, 11:10 Эксперт Минаева назвала бесполезной идею упоминать «нулевое рабочее место» в трудовой

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Идея о записи в трудовую книжку «нулевого рабочего места» является бесполезной. Таким мнением поделилась карьерный консультант Татьяна Минаева. Об этом сообщило ИА НСН.

Согласно данной инициативе, студенты смогут вносить в трудовую книжку информацию о практике и стажировке. Однако Минаева подчеркнула, что указывать эти данные можно в резюме.

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«Сейчас студенты и выпускники очень инициативные, они стараются найти какую-то подработку, где-то себя применить, чтобы эту информацию отразить в резюме», — пояснила специалист.